Handwerkerbonus soll auch gegen „Pfusch“ helfen

Ohne Handwerkerbonus mehr „Pfusch“

„Die Maßnahme finanziert sich selbst“, ist Scheichelbauer-Schuster überzeugt, da so mehr Ausgaben in diese Richtung fließen. Außerdem helfe es gegen den Pfusch. Laut der Umfrage gibt die Mehrheit an, ohne Bonus keine Firma zu engagieren, nur 37 Prozent würden professionelle Handwerker heranziehen. Knapp ein Fünftel würde hingegen selbst Hand anlegen, ein Viertel Freunde um Hilfe bitten und 12 Prozent würden lieber in einen „Pfuscher“ investieren, bei den unter 30-jährigen wollen 20 Prozent einen Handwerker „schwarz“ bezahlen.