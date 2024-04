Regungslos auf Piste – jetzt meldet sich Ski-Dame

Nach ihrem Horror-Sturz bei den schweizerischen Ski-Meisterschaften hat sich Nicole Good mit einer positiven Nachricht zu Wort gemeldet. „Mir geht es den Umständen entsprechend sehr gut“, so die 26-Jährige, die am Wochenende beim Super-G in Davos nach etwa 17 Fahrsekunden verunglückt war.