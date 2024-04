Ist‘s ernst? Drama bei Schweizer Meisterschaften

Good war mit Startnummer 10 ins Rennen gegangen, berichtet etwa der „Blick“. Sie stürzte schwer. „Das sah schlimm aus“, heißt es. In der Tat waren es fürchterliche Bilder, die das „Swiss Alpine Ski Team“ via Facebook-Livestream da tragischerweise einfing. Nach etwa 17 Fahrsekunden stürzte die 26-Jährige in einer Rechtskurve, schlug offenbar mit dem Gesicht voraus im Schnee auf. Offenbar hatte sie beim Sturz einen Schlag auf den Kopf kassiert. Grausig, anzusehen, wie sie im Schnee völlig regungslos liegen blieb. Der erste Helfer war schnell zur Stelle und drehte Good in die stabile Seitenlage. Dann schnitt die Regie um und stellte auf „Rennunterbruch“. Gut 20 Minuten lang wurde die Schweizerin, vor Kurzem erst Slalom-Staatsmeisterin geworden, behandelt, ehe sie per Hubschrauber ins Spital geflogen wurde. Zu ihrem Zustand gibt‘s aktuell keine offiziellen Informationen.