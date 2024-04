Heftige RSV-Saison ist im Abklingen

Impfstoffe verfügbar, aber teuer

Seit Herbst 2023 sind Impfstoffe für Senioren und Schwangere verfügbar. Die zwei Vakzine für Personen ab 60 hätten in den Zulassungsstudien eine hohe Wirksamkeit gegen schwere RSV-Verläufe gezeigt, so der ÖVIH, einer ist auch für Schwangere zugelassen. Die Antikörper der Mutter werden über die Plazenta auf das Ungeborene übertragen. Für „Risikosäuglinge“ gibt es in Österreich eine passive Immunisierung, die einmal monatlich verabreicht werden muss. Auf EU-Ebene ist bereits ein langwirksamer monoklonaler RSV-Antikörper zugelassen, der nur einmal pro Saison gegeben wird. In Österreich laufen dazu Gespräche. Ein weiterer langwirksamer monoklonaler RSV-Antikörper sei noch in Entwicklung.