Neue RSV-Impfstoffe jetzt in Österreich verfügbar

170 Menschen sterben jährlich an RSV

Nach einer überstandenen Infektion haben ältere Menschen erhöhte Risiken für Herzinfarkte und Schlaganfälle, sagte Arschang Valipour, Leiter der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie der Wiener Klinik Floridsdorf. 170 Menschen in Österreich sterben durchschnittlich pro Jahr an einer Infektion.