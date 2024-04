Denk ich an Deutschland …

Nun ist also eines der „wichtigsten politischen Projekte“ der bundesdeutschen Ampelkoalition – so hieß es zumindest in den ORF-Nachrichten -, nämlich die Legalisierung von Cannabis Realität geworden. Mit gewissen Einschränkungen zwar, die aber erfahrungsgemäß nach kurzer Zeit kaum mehr Beachtung finden dürften.