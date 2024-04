Auf Gollings Interimscoach wartet Herkulesaufgabe

Überraschend trat Gollings Trainer Patrick Schöberl am Sonntag bekanntlich zurück. Der Salzburgligist fand seinen Nachfolger aber prompt und präsentierte schon am Montag Sanel Moric als Interimscoach. In Golling ist er ein bekannter Name, trainierte bis März die 1b des Klubs in der 2. Klasse Nord B. Aus privaten Gründen musste er dort aber einen Schlussstrich ziehen. „Das habe ich jetzt geklärt“, sagt Moric und ist nun bereit für die Salzburger Liga. „Die Vorfreude ist definitiv groß.“