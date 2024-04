Inspiration für die Gassirunde quer durchs Land

Für Hundebesitzer ist Gassigehen ein Muss. Man merkt jedoch schnell, dass die frische Luft und die Bewegung nicht nur dem Vierbeiner, sondern auch dem Halter ganz guttun. Oft fehlt es leider an Zeit oder an Kreativität – und dann wird es eben doch nur die gewohnte Runde um den Block. Wer aber etwas mehr Schwung in seine Spaziergänge bringen will, für den gibt es jetzt die passende Lektüre dazu: Marion Susanne Hofer aus Feldkirch und ihr Zwergschnauzer-Mädchen haben gemeinsam in unzähligen Schritten und Spaziergängen Land und Ländle erkundet.