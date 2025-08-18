AK-Nachhilfe-Angebot komplett ausgebucht

Das Ende des Sommers naht – und damit rücken Lernthemen wieder mehr in den Vordergrund, viele Kids in Vorarlberg müssen sich auf den schulischen Herbst vorbereiten.
Nur noch wenige Wochen und der Schulalltag hält in Vorarlberg wieder Einzug. Doch bereits davor müssen sich viele Kinder und Jugendliche wieder auf das neue Semester einstimmen – meist in Form von Pauk-Einheiten. Oft brauchen die Schüler und Schülerinnen dabei aber Unterstützung. Wenn Eltern oder Geschwister hier ausfallen, dann braucht es klassische Nachhilfe.
Die Arbeiterkammer Vorarlberg hat den Bedarf erkannt und bietet daher Nachhilfeunterricht an – gratis. Für diesen Sommer ist das Angebot bereits restlos ausgebucht. 90 Kids sind angemeldet. „Am gefragtesten ist – wie auch im Vorjahr – das Fach Mathematik mit 54 Anmeldungen, dann folgen Englisch mit 48 und Deutsch mit 43 Anmeldungen,“ erklärt dazu die AK-Bildungsexpertin Inna Kalitka.
Je größer der Zeitraum, in dem die Kinder die Hilfe in Anspruch nehmen können, desto mehr Termine erhalten sie – mindestens aber zwei. Zudem können auch mehrere Fächer in Anspruch genommen werden. Der Fokus liegt auf individuellem Lernen ohne Druck. Das reicht von der Wiederholung des Schulstoffs über die vertiefte Erklärung einzelner Inhalte bis hin zur Vorbereitung auf Wiederholungsprüfungen und dem gemeinsamen Erarbeiten geeigneter Lernstrategien.
„Positive Reaktionen“
Der gesamte Unterricht wird von Frauen und Männern gestaltet, die gerade Lehramt studieren. „Die kostenlose AK-Lernhilfe ist ein wertvoller Service, der vielen Familien zugänglich macht, was sonst finanziell nicht möglich wäre“, sagt AK-Präsident Bernhard Heinzle. „Die Qualität des Angebots ist ausgezeichnet – das zeigen die durchweg positiven Reaktionen von Kindern und Eltern,“ ist er überzeugt.
