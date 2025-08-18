AK-Nachhilfe-Angebot komplett ausgebucht

Je größer der Zeitraum, in dem die Kinder die Hilfe in Anspruch nehmen können, desto mehr Termine erhalten sie – mindestens aber zwei. Zudem können auch mehrere Fächer in Anspruch genommen werden. Der Fokus liegt auf individuellem Lernen ohne Druck. Das reicht von der Wiederholung des Schulstoffs über die vertiefte Erklärung einzelner Inhalte bis hin zur Vorbereitung auf Wiederholungsprüfungen und dem gemeinsamen Erarbeiten geeigneter Lernstrategien.