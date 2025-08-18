Fünf Personen mussten nach Brand ins Krankenhaus

Florianijünger erlitt Schnittverletzung

Sämtliche Bewohner der Anlage konnten sich selbstständig ins Freie und damit in Sicherheit begeben. Fünf Personen mussten allerdings mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Ein Feuerwehrmann erlitt beim Einsatz eine Schnittverletzung und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Seine Kollegen konnten die Flammen dann rasch unter Kontrolle bringen. Über die Brandursache herrscht nach wie vor Unklarheit.