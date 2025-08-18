Fünf Personen mussten nach Brand ins Krankenhaus

Zu einem Wohnungsbrand kam es am Montagvormittag in der Vorarlberger Gemeinde Feldkirch. Fünf Bewohner mussten ins Krankenhaus gebracht werden, die Brandursache ist noch nicht geklärt.
Im Feldkircher Stadtteil Tosters mussten am Montagvormittag gegen 9 Uhr die Florianijünger zu einem Wohnblock ausrücken. In einer der Wohneinheiten war ein Brand ausgebrochen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, war das gesamte Gebäude stark verraucht.
Erst gingen die Einsatzmannschaften davon aus, dass das Feuer im ersten Stock ausgebrochen war, dabei war der Ursprung des Feuers im Erdgeschoß.
Florianijünger erlitt Schnittverletzung
Sämtliche Bewohner der Anlage konnten sich selbstständig ins Freie und damit in Sicherheit begeben. Fünf Personen mussten allerdings mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Ein Feuerwehrmann erlitt beim Einsatz eine Schnittverletzung und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Seine Kollegen konnten die Flammen dann rasch unter Kontrolle bringen. Über die Brandursache herrscht nach wie vor Unklarheit.
