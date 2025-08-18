Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ursache unklar

Fünf Personen mussten nach Brand ins Krankenhaus

Vorarlberg
18.08.2025 12:05
Das Feuer war im ersten Stock ausgebrochen.
Das Feuer war im ersten Stock ausgebrochen.(Bild: Mathis Fotografie)

Zu einem Wohnungsbrand kam es am Montagvormittag in der Vorarlberger Gemeinde Feldkirch. Fünf Bewohner mussten ins Krankenhaus gebracht werden, die Brandursache ist noch nicht geklärt.  

0 Kommentare

Im Feldkircher Stadtteil Tosters mussten am Montagvormittag gegen 9 Uhr die Florianijünger zu einem Wohnblock ausrücken. In einer der Wohneinheiten war ein Brand ausgebrochen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, war das gesamte Gebäude stark verraucht.

Erst gingen die Einsatzmannschaften davon aus, dass das Feuer im ersten Stock ausgebrochen war, dabei war der Ursprung des Feuers im Erdgeschoß. 

Die Bewohner brachten sich in Sicherheit.
Die Bewohner brachten sich in Sicherheit.(Bild: Mathis Fotografie)
Besprechung vor Ort.
Besprechung vor Ort.(Bild: Mathis Fotografie)

Florianijünger erlitt Schnittverletzung
Sämtliche Bewohner der Anlage konnten sich selbstständig ins Freie und damit in Sicherheit begeben. Fünf Personen mussten allerdings mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Ein Feuerwehrmann erlitt beim Einsatz eine Schnittverletzung und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Seine Kollegen konnten die Flammen dann rasch unter Kontrolle bringen. Über die Brandursache herrscht nach wie vor Unklarheit.  

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
14° / 24°
Symbol heiter
Bludenz
14° / 28°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
15° / 27°
Symbol heiter
Feldkirch
14° / 27°
Symbol heiter

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
193.059 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Medien
Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen
140.782 mal gelesen
Die Entscheidung um die Nachfolge für Robert Kratky soll bald getroffen werden – die besten ...
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
129.221 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
2014 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
1996 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1601 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Mehr Vorarlberg
Ursache unklar
Fünf Personen mussten nach Brand ins Krankenhaus
Radkriterium Rankweil
„Das wird sicher eine große Fetzerei!“
Krone Plus Logo
Stephan Salzmann:
„Würde gerne in Europa urbane Seilbahn planen“
Bregenzer Festspiele
SOV sorgt für umjubelten Schlussakkord
Ländle-Elf überrascht
Rapid beißt sich an Underdog Altach die Zähne aus!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf