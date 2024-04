Trendumkehr: Junge Österreicher lieben anders

Der Mann bringt das Geld heim, die Frau das Essen auf den Tisch und die Kinder ins Bett: Unser Weltbild von anno dazumal hat ja längst ausgedient. Wie aber schaut es mittlerweile bei Österreichs Paaren aus – einige Generationen später, bei Boomern, Millennials und Co.? Wer hat da in welchen Bereichen die Hosen an? Wir haben uns für Sie schlaugemacht!