„Fünf Jahre mache ich das sicher nicht mehr“

Eigentlich fällt die Salzburger Liga schon mehr unter Leistungs- als Breitensport. Der Trainerjob dort? Schon der Durchschnittscoach zeigt auf, worum es geht: Im Schnitt zählt ein Übungsleiter dort 41 Lenze, hat zwölf Jahre Trainererfahrung, A-Lizenz-Ausbildung und selbst in der Regionalliga gespielt. Der Blick auf die Tabelle vermittelt: Die Routine setzt sich durch. „Ja, wenn der Kader und das Teamgefüge dazu passen“, wendet mit Bürmoos-Betreuer Daniel Buhacek einer der Jüngsten – er ist erst 27 – ein. „Das nötige Glück gehört auch dazu.“ Halleins Christoph Lessacher (34), 2022 Meister mit Golling, entgegnet: „Mit Reinfuchsen in Taktiksachen konnte ich ein bisschen was wettmachen.“