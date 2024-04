Frau (18) mit Gewehr bedroht, weil Mann Sex wollte

Verdächtiger festgenommen

Aufgrund von Fluchtgefahr sitzt der 45-jährige Beschuldigte derzeit in der Justizanstalt Eisenstadt. In der Roma-Siedlung ist die Situation angespannt. „Seit Monaten tauchen hier regelmäßig Fremde auf und verbreiten keine gute Stimmung“, erzählen etliche Bewohner. Gleich am Montag in der Früh wollen sich die besorgten Anrainer Hilfe suchend an den Bürgermeister wenden.