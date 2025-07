Winzer beschreitet neuen Weg: Adieu zu Pannobile

Neue Cuvée Gols

In seinem neu aufgeschlagenen Kapitel startet der Winzer mit der Cuvée Gols 2023 durch. Im Rahmen der Jahrgangspräsentation am 6. September wird der Ortswein erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Dieser besondere Tropfen spiegelt wider, was das Weingut auszeichnet: Herkunft, Tiefe und Präzision.