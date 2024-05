Mit 32 Jahren feierte Hallwangs Hasudin Rasidovic sein Debüt in der Innenverteidigung. Die Not machte Trainer Damir Borozni vor der 1. Landesliga-Partie in Mühlbach/P. erfinderisch. „Es war was anderes und eine kleine Herausforderung“, schmunzelte der Stürmerroutinier nach dem 5:0-Sieg. „Solang ich der Mannschaft helfen kann und es mir Spaß macht, ist die Position egal“, sagt „Hasko“ selbstlos. Das wünscht er sich auch von dem einen oder anderen jungen Spieler. Coach Borozni griff wegen mangelnder Trainingsleistung durch. Einen erfahrenen Kicker wie Rasidovic stößt dieser Umstand sauer auf: „Früher hätte es so etwas nicht gegeben, da hätte man bald mal einen auf den Deckel bekommen. Heute glauben viele schnell, dass sie ein Star sind.“