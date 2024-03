Staubiger Gruß aus dem Süden: Das ist Saharastaub

Staub wirkt auf Gesundheit und Stromproduktion

Der charakteristische Tiroler Fallwind trägt auch dazu bei, dass der Staub unsere Luftqualität negativ beeinflusst. Denn laut GeoSphere befindet sich der Saharastaub in Mitteleuropa meist in höheren Luftschichten zwischen 2,5 und 3,5 Kilometern Höhe. Dort wirkt er sich nicht wesentlich auf die Luftqualität am Boden aus. „Bei bestimmten Strömungssituationen mit guter vertikaler Durchmischung, zum Beispiel bei Föhn, kann jedoch auch ein Anteil des Saharastaubes die unteren Luftschichten erreichen und zur Feinstaubkonzentration am Boden beitragen“, erläutern die Meteorologen. Dieser (Sahara-)Feinstaub kann wegen der geringen Größe seiner Partikel bis tief in unsere Lungen gelangen, ist also nicht gesund für uns.