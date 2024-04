Acht Freunde treffen sich auf der Bühne

Eva Maria Marold wünschte sich schon bei der ersten Probe möglichst viele weitere Proben, um sich oft zu sehen und Uschi Zezelitsch unterstreicht die Freundschaft der Crew: „Ich könnte jeden von ihnen um Mitternacht anrufen und alle wären für mich da.“ Das Konzert „That’s what friends are for“ findet am Samstag im Kulturzentrum Eisenstadt statt. Beginn: 19.30 Uhr, Karten im KUZ und unter Ö-Ticket.