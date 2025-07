Land lässt Josef Tauber zum „85er“ hochleben

Das Leben einer Arbeiterfamilie war Josef Tauber von klein auf gewohnt. „In den Sommerferien habe ich mit meinen Brüdern jeden Tag aus dem Wald Holz für den Winter geholt. Bei unseren Bauern haben wir mitgeholfen. Dafür gab es einen Liter Milch und eine Scheibe Brot, das sicherte uns die Mahlzeit“, erinnert sich der Pensionist an seine Schulzeit in Großpetersdorf. Von der Maurerlehre, dem Werkmeister im Hoch- und Tiefbau, dem Job als Bauführer und später als Baumarktleiter verschlug es ihn in die Politik.