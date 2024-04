Der Kinderschneetag wurde zu einem Volltreffer

„Kinder sind für meine Freundin und mich in den nächsten Jahren auf jeden Fall ein Thema“, verriet Olympiasieger Alessandro „Izzi“ Hämmerle am Rande des „Ski Austria Kinderschneetag“. Gemeinsam mit Skicrosser Mathias Graf, den Alpinen Magdalena Egger, Nina Ortlieb, Michael Matt und Lukas Feurstein sowie Kombiniererin Lisa Hirner stand der Gaschurner am Freitag in der Zürser Flexenarena fast 1000 Schulkindern im Alter zwischen sechs und zehn Jahren mit Rat und Tat zur Seite. Dabei ging es aber nicht darum, wer die schnellste Linie findet oder wer den weitesten Sprung landet – in allererster Linie ging es darum, dass die Kids ihren Spaß im Schnee haben.