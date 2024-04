Für Comeback: Steyr-Kunde braucht noch Geld

Doch bis die Arbeiten in Oberösterreich tatsächlich wieder aufgenommen werden können, braucht das aus der Insolvenz gerettete E-Lkw-Unternehmen, das jetzt offiziell Volta Commercial Vehicles Ltd heißt, noch Geld – das verriet Geschäftsführer Essa Al-Saleh in einem Brief an Kunden, Lieferanten, Partner und Mitarbeiter.