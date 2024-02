E-Lkw-Marke baut auch für den Neuanfang auf Steyr

Seit Oktober 2023 steht die Produktion für die E-Lkw-Marke Volta Trucks in Steyr still. Wann sie genau wieder hochgefahren wird, ist noch offen. Aber: Es sieht danach aus, dass es trotz der Insolvenz des innovativen Unternehmens, das von Luxor Capital gerettet und übernommen wurde, wirklich im Werk in Oberösterreich weitergehen soll.