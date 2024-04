Biker streifte Senior, der ihn stoppen wollte

Der 74-Jähriger plauderte am Donnerstag gegen 18.25 Uhr vor seinem Haus in Hofkirchen im Traunkreis mit zwei Bekannte, als ihnen plötzlich ein bislang Motorradlenker mit weit überhöhter Geschwindigkeit entgegen raste. Der Senior stellte sich an den Fahrbahnrand und signalisierte dem Motorradlenker mit schwenkenden Armen langsamer zu fahren.