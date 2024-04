AUVA-General bekommt Aufpasser für Böhler-Spital

Rückzug in die zweite Reihe

Generaldirektor Alexander Bernart, der in den fünf Wochen seit dem Platzen der Böhler-Bombe in der Belegschaft auch noch den letzten vorhandenen Rest an Vertrauen verspielt hat, muss nun in die zweite Reihe zurücktreten. Statt ihm soll Roland Frank, Ärztlicher Leiter der AUVA, die Causa Böhler zu einem guten Ende bringen, also: die sich anstauenden Operationen abarbeiten, 2025 ein Übergangsspital in der Brigittenau und 2030 den versprochenen „Gesundheitscampus“ eröffnen.