Chats zeigen Ausmaß von Böhler-Chaos

Vom Lorenz-Böhler-Spital in Wien ist nur noch notdürftiger Ambulanzbetrieb übrig. „Es darf halt niemand kommen, der etwas Ernstes hat“, meint Unfallchirurg Heinz Brenner grimmig nach dem ersten Dienst im ausgeweideten Spital. In der Nacht musste er einen Buben mit einem komplizierten Beinbruch versorgen. Er hätte gern einen Anästhesisten an seiner Seite gewusst. So mussten die beruhigenden Worte der Mutter des Buben reichen.