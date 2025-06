„Ich hörte Hilferufe und musste handeln“

„Weil ich es kann“

Der gebürtige Oststeirer zögerte nicht lange, sprang sofort ins kalte Wasser und brachte, gemeinsam mit seiner Freundin, den Hilfesuchenden sicher an das rettende Ufer. „Ich hörte die Hilferufe und wusste, ich muss jetzt handeln. Weil ich es kann und andere nur geschaut und nicht reagiert haben“, so der 23-Jährige zur „Krone“. Bei dem Geretteten handelt sich um einen US-Staatsbürger, Student der Wisconsin University, der in Wien gerade ein Auslandssemester absolviert.