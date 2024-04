Tödlicher Crash: 22-Jähriger aus Auto geschleudert

Schrecklicher Unfall am Donnerstagmorgen in Heiligenberg. Ein 22-Jähriger wurde bei einem Zusammenstoß aus seinem Wagen geschleudert, erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Besonders dramatisch: Die Einsatzkräfte kannten das Opfer persönlich. Auch die Eltern waren vor Ort.