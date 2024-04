Wissenschaftler protestierten gegen Klimapolitik

Fragen zu Klimatauglichkeit angekündigt

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kündigten an, Politikerinnen und Politikern vor den Nationalrats- und EU-Wahlen Fragen zur Klimatauglichkeit der Wahlprogramme zu stellen. Daran sollen auch andere Klimabewegungen beteiligt sein. Die Antworten würden veröffentlicht und wissenschaftlich eingeordnet. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Protests waren etwa Leonore Theurer, Richterin am Landesgericht für Zivilrechtssachen, und Willi Haas, stellvertretender Leiter des Instituts für Soziale Ökologie an der BOKU.