Wissenschaftler haben Verständnis für Klimakleber

Viel wird darüber diskutiert, ob Protestformen wie das Festkleben am Asphalt oder das Anschütten von Kunstwerken gerechtfertigt sind. Dabei gäbe es angesichts der Dringlichkeit der Klimakrise viel wichtigere Debatten, meinen 30 oberösterreichische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem Aufruf von Scientists for Future OÖ: „Wie können wir die notwendigen tiefgehenden Transformationen in so kurzer Zeit noch umsetzen, um die Klimakrise nicht völlig aus dem Ruder laufen zu lassen und um einen bewohnbaren Planeten Erde zu erhalten?“