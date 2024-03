Herbe Bilanz: „Rechtsruck und wenig Klimaschutz“

Ein Jahr Schwarz-Blau im weiten Land – für die Zivilgesellschaft Zeit, kritisch Bilanz zu ziehen. Daher luden die Initiative „#zusammenHaltNÖ“ zur Bestandsaufnahme. Dabei wurden die Klimakrise und ein möglicher Rechtsruck in der Regierung thematisiert. „Beim Klimaschutz geht es darum, das Notwendige möglich zu machen“, so Klimapionierin Helga Kromp-Kolb. Etwa in Form von weniger Individualverkehr, Straßen und Bodenverbrauch sowie mehr Radwegen, Windrädern und Photovoltaikanlagen. NÖ würde ungenutzte Potenzialen für Wind und Solar einfach verschenken, statt zur „Energiehochburg Österreichs“ zu werden, erklärt Johanna Frühwald von den Fridays For Future.