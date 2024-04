Polens Armee rüstet sich zur mächtigsten Europas

Eine effektive NATO in Europa gebe es aber nur zusammen mit den Vereinigten Staaten: Nicht nur liefern die USA Waffen an das mitteleuropäische Land, sie stärken auch ihre Militärpräsenz an der NATO-Ostflanke: In Polen wird ein Hauptquartier der US-Armee errichtet, zusammen mit einer schweren gepanzerten Kampf-Brigade – bis zu 6000 Mann. Bereits jetzt sind 11.000 US-Soldaten in Polen stationiert.