„Weimarer Dreieck“ will Europas Führung übernehmen

Dieser Gipfel in Berlin am Freitag war nicht geplant. Einberufen hat das spontane Treffen des „Weimarer Dreiecks“ mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem deutschen Kanzler Olaf Scholz der polnische Regierungschef Donald Tusk. Er war gerade bei US-Präsident Joe Biden in Washington – und hat dringliche Informationen, die es gilt mit Deutschland und Frankreich zu teilen.