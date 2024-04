So trauert Heino an der Grabstätte seiner Liebe

Letztes Jahr starb Heinos Hannelore und wurde in ihrer Wahlheimat Kitzbühel zu Grabe getragen. Am Mittwoch wäre ihr 45. Hochzeitstag gewesen. Und noch bevor Heino zu Konzerten in Holland aufbrach, hielt er an der letzten Ruhestätte seiner großen Liebe inne. Die „Krone“ hat die berührenden Bilder.