Papst besorgt: Frauen werden wie Abfall behandelt

Jeder unverheiratete Mann kann zum Papst gewählt werden

In der römisch-katholische Kirche wird seit Jahrzehnten heftig darüber debattiert, ob auch Frauen Zugang zu allen Kirchenämtern haben sollen. Franziskus hatte in jüngerer Zeit in der römischen Kurie mehrere Posten, die zuvor nur Geistliche ausgeübt hatten, mit Frauen besetzt. Weil aber das Weihesakrament nur Männern vorbehalten ist, können nur diese geistliche Ämter besetzen. Theoretisch kann so jeder unverheiratete katholische Mann zum Papst gewählt werden, selbst wenn er zuvor noch keinerlei Erfahrung als Seelsorger hatte.