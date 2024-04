„Drei Wochen Pause vorm Finale sind nicht optimal“

„Optimal ist die Situation natürlich auf keinen Fall“, sagt Markus Hirczy angesprochen auf die drei Wochen Pause. Denn das letzte Halbfinalspiel seiner Hartberger Volleyballer war am 20. März, die Finalserie gegen Hypo Tirol startet erst am 10. April. „Bei den Tirolern werden zwei wichtige Spieler bis dorthin wieder fit. Und auch vom Spielfluss her ist es nicht angenehm.“