Kanye West wollte Kinder in Käfige sperren

Bei einem Essen in einem teuren Restaurant habe der Rapper, der in der Vergangenheit offen über seine psychischen Probleme gesprochen hat, Adolf Hitler als „großartig“ bezeichnet. „Er hat so viel erfunden. Ihm haben wir es zu verdanken, dass wir Autos haben“, soll West gesagt haben, möglicherweise ein Anklang an die Legende, Hitler habe die Autobahnen erfunden. Tatsächlich stammten die meisten Pläne zum Bau der Autobahnen aus der Weimarer Zeit.