Marsaleks Geheim-Deals in einer Wiener Wohnung

Ex-BVT-Mann mittlerweile in Dubai

In Chats mit dem in Großbritannien agierenden mutmaßlichen Agenten nannte Marsalek Martin Weiss „unseren Freund“, dessen „Evakuierung“ nach Dubai er organisiert habe. Weiss, der sich seit dem Vorjahr in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhalten dürfte, soll für Egisto Ott „Ansprechpartner und Auftraggeber“ in Bezug auf Tätigkeiten für Marsalek gewesen sein.