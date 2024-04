Pleitewelle rauscht weiter über Österreich

Um was geht es in der neuen Podcast-Folge?

Wie es um die Pleitewelle in Niederösterreich derzeit steht und warum dort trotz besserer aktueller Zahlen weitaus Schlimmeres befürchtet wird, sprechen wir mit „Krone“ Redakteur René Denk aus der Redaktion in Niederösterreich und Leiterin der Insolvenzabteilung Brigitte Dostal vom Kreditschutzverband von 1870.