Streit um Parkplatz endete mit brennendem Auto

Nachdem im März 2020 zwischen zwei Bewohnern eines Wohnhauses entbrannt war, muss sich heute, am Dienstag, ein 40-Jähriger am Linzer Landesgericht verantworten. Nach Falschparken war er vom Mieter eines Parkplatzes zu 180 Euro Strafe verklagt worden. Daraufhin soll der Beschuldigte dessen Auto in Brand gesetzt haben.