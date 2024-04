Weltrekord von Baumgartner inspirierte Liefering

Sportlich läuft es für Liefering in der zweiten Liga wie am Schnürchen. Auch der vor der 21. Runde Zweitplatzierte FAC war kein Hindernis, wurde am Ostersonntag mit 4:1 nach Hause geschickt. „Da muss man vor der jungen Mannschaft den Hut ziehen“, war Trainer Onur Cinel beeindruckt.