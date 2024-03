Pinzgauer siegen klar – St. Johann mit Nullnummer

So benötigte es erneut eine Standardsituation. Das Ländle-Team vergaß einen der kleinsten Spieler am Feld. Der Brasilianer Messias machte den Deckel drauf (73.). „Wir sind noch nicht so in Topform wie wir im Herbst waren. Aber ich habe den Eindruck, es geht in die richtige Richtung“, war Übungsleiter Hannes Schützinger zufrieden. „Wir haben wenig zugelassen. Sonst müssen wir es ab und zu noch besser fertig spielen“, weiß der Coach, woran es zu arbeiten gilt.