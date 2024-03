Liefering zwingt nächstes Topteam in die Knie

Bei herrlichem Fußballwetter war am Ostersonntag in der Red Bull Arena alles angerichtet für das Zweitligaduell Liefering gegen FAC. Und Jungbullen-Trainer Onur Cinel dürfte zumindest eine Sache aus der Länderspielpause mitgenommen haben. Als Co-Trainer von Ralf Rangnick beim ÖFB-Team gelangen ihm und der Mannschaft das schnellste Tor. Und auch am Ostersonntag dauerte es nicht allzu lange. Soumaila Diabate stand nach einer Ecke goldrichtig und stellt nach fünf Minuten aus 1:0 für die Hausherren.