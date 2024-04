Welser „Impfaktion“ für Derbysieg gegen Gmunden

Ausgerechnet am Montag, zehn Jahre nach dem letzten Osterwunder, könnte es nun wieder so weit sein. „Die Ausgangslage hat sich nicht wirklich geändert“, weisen Wels-Trainer Sebastian Waser und -Obmann Michael Dittrich darauf hin, dass man erst am 10. März ein eindrucksvolles 81:73 am Traunsee gefeiert hatte. Gmunden will aber von einer zweiten Derby-Pleite in Folge rein gar nichts wissen, posaunt Kapitän Daniel Friedrich, der mit seinen Swans dank einem 61:72 gegen Traiskirchen mit einer Pleite ins Derby geht: „Dass es zehn Jahre aus ist, zeigt ja schon, dass wir nach einer Derby-Pleite immer die richtige Reaktion gezeigt haben. Das wird auch wieder der Fall sein!“