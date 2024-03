Gesuchter Dealer brach seiner Freundin zwei Finger

Ein wegen Handels mit Crystal Meth gesuchter Drogendealer in Wien soll auch seine 24-jährige Lebensgefährtin wiederholt misshandelt und ihr unter anderem zwei Finger gebrochen haben. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich nahmen ihn Beamte der Polizeiinspektion Tempelgasse am frühen Karsamstagabend in der Leopoldstadt fest, nachdem sie von seinem Aufenthaltsort Kenntnis erlangt hatten.