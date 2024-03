Sturmwarnstufe „Orange“ in Tirol weiter aufrecht

Weiter Vorsicht ist in Nordtirol geboten. Mit stürmischen Böen und Windspitzen von 60 bis 80 km/h ist derzeit nach Angaben der GeoSphere Austria für ganz Tirol die Warnstufe „Orange“ aufrecht. Dies erneuerte das Land Tirol am Sonntag. In typischen Föhntälern liegen die Spitzen sogar bei rund 100 km/h. Auf den Bergen sind orkanartige Böen von mehr als 120 km/h zu rechnen.