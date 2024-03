Landstraßer Hauptstraße: Stiller Einkaufsfavorit

Der überraschende Gewinner in einem Vergleich von 24 Einkaufsstraßen und weiteren Shopping-Ballungszentren in den 20 größten Städten und 16 ausgewählten Kleinstädten Österreichs ist die Landstraßer Hauptstraße. Was das Wachstum der Verkaufsfläche angeht, sticht sie sogar die Wiener Innenstadt aus.