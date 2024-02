Aufbruchsstimmung in Wiens Einkaufsstraßen

Mariahilf und Neubau überholen Innere Stadt

Geschäftslokale in Mariahilf und Neubau sind inzwischen sogar begehrter als jene in der Inneren Stadt, wo es zugleich viel mehr Leerstände gibt und sich Angebot und Nachfrage ungefähr die Waage halten - wie auch in der Leopoldstadt, Penzing und Ottakring. Nennenswerte Leerstände gibt es derzeit nur noch in Teilen der Landstraße, Meidling, Floridsdorf, Donaustadt und Liesing. In der Josefstadt, Favoriten, Währing und der Brigittenau gibt es einen leichten Überhang bei freien Lokalen, in allen anderen Bezirken einen leichten Überhang bei der Nachfrage.