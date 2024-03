Zweiter Anlauf für Reinhard mit „Feuer und Licht“

Kaum war er weg, war er auch schon wieder da. Nach nur zehn Wochen kehrte Reinhard Young zur Admira zurück. Für den Mittelstürmer war’s aber eine lange Zeit. Weil sein Ex-Klub in Nigeria die Wiederanmeldung verschlief, war die Rückkehr in die Südstadt der einzige Ausweg. Am Sonntag feiert er sein Comeback in der 2. Liga. Ausgerechnet gegen Sturm II, gegen das er sein erstes Admira-Tor erzielte.