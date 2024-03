St. Johann braucht Punkte: „Dreier muss her!“

Der Frühjahrsstart in der Westliga verlief aus Sicht von St. Johann alles andere als gut. Ein unglückliches 0:1 im Pinzgau und ein 2:4 daheim gegen Silz/Mötz sorgen dafür, dass die Pongauer akute Abstiegssorgen haben müssen. Auf Platz 13 liegend hat die Elf von Trainer Ernst Lottermoser nur fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten Wolfurt. Für Torhüter Dominik Waltl ist die Marschroute klar: „Mit den Unentschieden können wir abfahren. Jetzt muss mal ein Dreier her!“ Einen vollen Erfolg feierte sein Team zuletzt am 30. September. Doch der Goalie ist auch optimistisch: „Wenn der Sieg mal kommt – und er wird kommen – dann geraten wir vielleicht in einen Lauf und sind wieder da.“