Streit um Westliga-Kick in Bischofshofen

Überörtlich vor allem auch, weil es von der örtlichen Polizeiinspektion als Hochrisikospiel eingestuft wurde. Ein wesentlicher Faktor (neben Besucherzahlen, Ticketverkäufe, Ankündigung in den Medien) ist die Gewährleistung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit während der Veranstaltung. Da soll es in der Vergangenheit mehrfach zu Vorfällen mit Fans der Austria gekommen sein. „Zumindest in den letzten drei Jahren sind diese Spiele immer ordentlich von allen Seiten – auch von Seiten der Austria-Fans – ohne Vorkomnisse über die Bühne gegangen“, antwortet der BSK in einer Aussendung.