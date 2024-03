G’salzene Preise: Gemeinde fand passende Antwort

Fahr nicht fort, kauf im Ort! Liebend gerne würden sich viele Hallstätter an diesen Slogan halten. Doch im einzigen Supermarkt der Touristenhochburg in Oberösterreich sind die Preise durchwegs g’salzen, das Angebot ist an die Besucher angepasst. Der nächste günstige Nahversorger liegt im zehn Kilometer entfernten Bad Goisern.